Жахлива ДТП у Києві: мотоцикліст влетів на шаленій швидкості в автівку (відео)

Медики вже оглянули потерпілого

У понеділок, 17 червня, у Києві сталася аварія за участю мотоцикліста. Чоловік на високій швидкості влетів у легковий автомобіль.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ Оперативний". Подія сталася на проспекті Леся Курбаса біля колій швидкісного трамвая.

За словами очевидців мотоцикліст допустив зіткнення з автівкою марки Renault. На місце ДТП одразу прибули медики. На фото, які потрапили до мережі, видно як лікарі надають допомогу чоловіку, який постраждав внаслідок аварії.

На місці працюють медики та поліція

На фото потрапив і мотоцикл, який вщент розбитий. На асфальті просто калюжа крові.

Наслідки аварії

Авто теж має значні пошкодження. У легковика добряче пом'ята задня частина.

Пошкоджене авто

Щодо потерпілого, в якому він стані, а також чи постраждав водій автівки — невідомо.

Лікарі оглядають потерпілого

Зазначається, що внаслідок ДТП на проспекті утворився затор у напрямку центру міста — дві смуги без руху. Поліція закликає врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Ще одна аварія за участь мотоцикліста сталася у неділю, 16 червня, у місті Біла Церква на Київщині. Мотоцикліст за кермом "Maxxter" здійснював розворот та не розминувся з авто марки ВАЗ.

Про це повідомила поліція Київської області. Правоохоронці зазначають, що внаслідок ДТП водія мотоцикла госпіталізували до лікарні. Ймовірно, у чоловіка переломи ребер та ноги. Водій легкового авто та його дружина не постраждали.

Поліція закликає водіїв дотримуватись правила дорожнього руху, зокрема правил швидкісного режиму для вчасного реагування на зміну дорожньої обстановки.

Аварія в Білій Церкві

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві вагітна постраждала в потрійній ДТП. А карета швидкої допомоги на шляху до неї теж розбилася.