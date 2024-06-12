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На Львівщині сталась смертельна ДТП: вантажівка злетіла з дороги у цвинтар (фото)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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ДТП Новина оновлена 12 червня 2024, 11:41
ДТП. Фото Дорожній адвокат

До надмогильних хрестів залишалось кілька десят сантиметрів

На Львівщині сталася серйозна ДТП. Зіштовхнулись вантажівка та легковий автомобіль.

Про подію інформує місцеве видання Варта1. Як видно на фото, легковик (дев'ятку) зім’ято вщент.

Згідно з інформацією, аварія відбулась сьогодні вранці на в’їзді у село Вирів. Воно розташоване у Львівському районі. Через ДТП перекрито дорогу — об’їзд здійснюється через села Малі Нагірці та Горпин.

карта Львівської області, ДТП у селі Вирів

За попередніми даними, у цій ДТП загинула 1 людина. Наразі не відомо, у якому транспорті вона перебувала — у вантажівці чи легковому авто. На місці працюють слідчі з ДТП та встановлюють обставини цього трагічного випадку.

ДТП Львівщина
Вантажівка в'їхала у цвинтар
ДТП у селі Вирів
село вирів ДТП

Також нещодавно ДТП сталася у Білій Церкві. Тут виною була оковита. Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збила двох дітей на дорозі. Після цього вона втекла з місця події, залишивши поранених дітей напризволяще. Завдяки свідченням очевидців жінку оперативно знайшли та затримали. Прилад "Драгер" показав 1,91 проміле в крові підозрюваної. Їй загрожує щонайменше обмеження волі на строк до 2 років.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Львові сталась жахлива ДТП за участю поліцейських. Після зіткнення з іншими авто машина копів перекинулась.

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