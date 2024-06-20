Полицейский задел фуру и вылетел на обочину: детали головокружительного ДТП на Днепропетровщине (фото)

Рискованный обгон из-за сплошной прямой чуть не стоил жизни полицейской жизни

Ужасная автомобильная авария с участием полиции произошла в селе Авдотовка на трассе Днепро-Кривой Рог. Водитель легковушки столкнулся с фурой и вылетел на обочину.

Как сообщают местные паблики, 34-летний полицейский из Харькова, управляя Honda, решил обогнать грузовик через сплошную линию разметки. Однако его маневр закончился трагически – авто врезалось в фуру и вылетело в кювет.

Несмотря на ужасающие последствия столкновения, полицейскому чудом удалось выжить. Он отделался только ушибами и ссадинами, хотя и был срочно госпитализирован для тщательного обследования. Прибывшие на место происшествия спасатели были поражены, увидев изуродованный автомобиль и живого водителя.

В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств инцидента. Выжившего после ужасной аварии полицейского опрашивают о причинах его рискованного маневра. Ответственность за нарушение ПДД будет определена согласно законодательству.

Эта авария является напоминанием о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно на трассах. Обгон через сплошную линию представляет собой крайне опасный маневр, который может стоить жизни. Полиция призывает водителей осторожничать и отвечать за рулем, ведь от этого зависит безопасность всех участников дорожного движения.

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