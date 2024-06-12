У Києві вантажівка "Нової пошти" потрапила в ДТП: подробиці події, відео

Водій автівки не впорався із керуванням

У середу, 12 червня, у Києві перекинувся причіп вантажівки "Нової пошти". Подія сталася близько 3-ї години ночі на вулиці Олени Теліги.

Про це повідомляють в ефірі телеканалу "Київ24". На щастя, постраждалих немає.

Причиною аварії стала мокра дорога. На спуску водій фури не впорався з керуванням.

Наразі співробітники "Нової пошти" перевантажує посилки в інший автомобіль. У компанії зазначають, що все вціліло тому, що було добре запаковане. Затримки у доставці будуть, але все дійде до отримувачів.

Причіп фури перекинувся ще вночі

Перекинутий причіп вантажівки зайняв всю праву смугу, тому на вулиці Олени Теліги ускладнено рух транспорту. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздки.

Відео з місця події потрапило до соцмереж. Користувачі пишуть, що через ДТП утворився великий затор. Автівки рухаються зі швидкістю близько 5 км/год у напрямку метро "Почайна".

Нагадуємо, нещодавно у Вишгороді на Київщині прямо на ходу спалахнув рейсовий автобус. У цей момент в салоні транспортного засобу було близько сорока пасажирів.

Попередньо встановлено, що займання відбулося в моторному відсіку. Пожежу оперативно ліквідували.

Раніше "Телеграф" писав, що епічне хизування двох BMW у Києві закінчилось аварією. Дрифтери намагались повихвалятись своїми автівками та у результаті зіштовхнулись.