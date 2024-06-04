Надто дорога ДТП: у Львові п’яний водій на "Геліку" влетів у маршрутку (фото)

Таке дороге авто і розбите вщент….

У Львові ледь не наробив лиха п’яний водій. Дорожньо-транспортна пригода сталась ввечері 3 червня.

Про це повідомили у патрульній поліції області. Зіткнення відбулось на перетині вулиць Героїв Майдану та Стрийської. Тут зіштовхнувся рейсовий автобус та елітний позашляховик. Йдеться про Mercedes-Benz G-Class або, як його ще називають, "Гелендваген" або "Гелік". Він в’їхав в маршрут номер 18, що курсує Львовом.

Під час спілкування з 30-річним винуватцем аварії, водієм позашляховика, патрульні помітили явні ознаки сп’яніння. Він погодився пройти перевірку на пристрої "Драгер", і результат виявився позитивним. Пристрій показав 2,89 проміле, що означає дуже сильний ступінь сп’яніння. Він перевищує дозволений у 14 разів.

У результаті перевізник змушений був зняти з рейсу один автобус, адже у нього розбите лобове скло. А порушник отримав аж 2 протоколи — за керування авто у стані сп’яніння, а також за скоєння ДТП.

Нагадаємо, що в Україні штраф за скоєння ДТП наразі складає 850 гривень, а за пошкодження ТЗ інших учасників руху — 1190 грн. Крім того, санкція статті 130 передбачає штраф 17 000 гривень, а також позбавлення прав керування на 1 рік.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у п'яного священника, який в Ужгороді за кермом авто вчинив ДТП, вилучили права. Він отримав аж три протоколи і одну кримінальну справу.