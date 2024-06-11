Збила в темряві та втекла: на Київщині діти ледь не загинули під колесами п'яної водійки

Трагічна ДТП у Білоцерківському районі: п'яна водійка збила двох дітей

Всупереч постійним застереженням та посиленню відповідальності, п'яні водії продовжують ставити під загрозу життя інших, спричиняючи резонансні дорожньо-транспортні пригоди. Так, у Білоцерківському районі сталася моторошна ДТП, яка шокувала громаду.

Близько 23 години 10 червня до місцевої патрульної поліції надійшло повідомлення про наїзд на двох неповнолітніх дівчат у селі Троїцьке. Попри серйозність ситуації, винуватиця ДТП втекла з місця події, залишивши постраждалих напризволяще.

Правоохоронці та медики негайно прибули на місце інциденту. Дві дівчинки, 11 та 15 років, отримали травми та були терміново госпіталізовані для надання необхідної медичної допомоги. Поліцейські опитали очевидців і з'ясували, що водійка після наїзду поїхав у напрямку селища Рокитне.

Затримання винуватиці ДТП

Завдяки свідченням очевидців, поліцейські встановили автомобіль та місце проживання винуватиці ДТП. У тісній співпраці з місцевими правоохоронцями, 55-річну жінку-водійку було затримано. Огляд на стан сп'яніння виявив у неї 1,91 проміле алкоголю в крові, що є грубим порушенням правил дорожнього руху.

Наразі справою займаються слідчі, які мають з'ясувати всі деталі та обставини цієї трагічної події. Винуватиця ДТП понесе відповідальність згідно з чинним законодавством України. Правоохоронці вкотре закликають водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху та ні за яких обставин не сідати за кермо в нетверезому стані, адже це може призвести до непоправних наслідків. Ця сумна подія нагадує про важливість відповідального ставлення до керування транспортним засобом та необхідність захисту найбільш вразливих учасників дорожнього руху – дітей.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом сталася серйозна ДТП. На трасі Київ-Чернігів п'яний водій не впорався з кермуванням.