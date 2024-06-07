Трагічна ДТП на Київщині: водію стало зле і автівка з'їхала в кювет (фото)

Авто злетіло з дороги та перекинулося

Жахлива аварія сталася на автодорозі Кагарлик — Київ, що на Обухівщині. Загинув 43-річний чоловік.

Про це повідомляє поліція Київської області. Водій вантажного автомобіля "Renault" не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.

Як з'ясувалося, причиною трагедії стало раптове погіршення самопочуття керманича. Медики з'ясували, що у нього під час руху обірвався тромб.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці зазначають, що наразі триває досудове розслідування.

На місці події

Нагадуємо, нещодавно на трасі Київ — Чернігів трапилась серйозна ДТП. Винуватцем аварії став п’яний водій. Драгер показав 3,91 проміле алкоголю в його крові.

Показник у цього водія, перевищує норму майже у 20 разів. Стан, в якому порушник перебував, прирівнюється до алкогольної коми.

Нетверезий керманич Daewoo Lanos не дотримався безпечного інтервалу, не врахував ситуацію на дорозі, через що допустив зіткнення з автомобілем Kia Sportage. На щастя, у результаті ДТП ніхто не постраждав, хоча автівки розбиті.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві водій розтрощив три автівки та намагався втекти. Як виявилося водій не впорався із кермуванням і влетів у припарковані авто.