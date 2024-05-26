Проїхав на червоний, збив велосипедиста та втік з місця події: подробиці ДТП на Закарпатті (відео)

Наразі винуватця інциденту розшукують правоохоронці

В Ужгороді ще 24 травня сталася дорожньо-транспортна пригода: невідомий на автомобілі збив на пішохідному переході велосипедиста та втік з місця аварії.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Він стверджує, що автомобіль виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, тоді як велосипедист їхав по "зебрі" на зелений. Глагола також опублікував відео, як все було.

"Водій їхав на червоний сигнал світлофора по вулиці Митній збив велосипедиста, який виїхав із Шевченка на зелений сигнал і кинувся навтьоки на білому Toyota Rav4 АО4797СА. ДТП трапилось 24 травня близько 18:00… Якщо ви побачите чоловіка з фото чи цей автомобіль — телефонуйте 102", – написав він, пообіцявши більше деталей пізніше.

Як стверджує Глагола, авто "зареєстроване на Демʼянчука Івана Васильовича, 26/12/1981", який "фігурує у ЗМІ, як "Керівник офісу реформ на Закарпатті" у 2018 році". Журналіст також додав, що на той час йому не вдалось встановити інформацію про те, яку посаду наразі обіймає цей чоловік.

Станом на момент публікації новини жодних повідомлень про розслідування інциденту на офіційних сайтах та акаунтах Національної поліції Закарпаття, а також Патрульної поліції області не опубліковано. Також там взагалі немає повідомлень про цей інцидент.

Зазначимо, що нещодавно на Закарпатті у селі Руська Мокра Тячівського району у ДТП загинула дівчинка-підліток. На неї здійснив наїзд Volkswagen, за кермом якого перебувала 17-річна водійка.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Києві водій Tesla збив на переході дівчину. Постраждала у тяжкому стані.