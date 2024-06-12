На Львовщине произошло смертельное ДТП: грузовик слетел с дороги в кладбище (фото)

До надгробных крестов оставалось несколько десятков сантиметров

На Львовщине произошло серьезное ДТП. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

О событии сообщает местное издание Варта1. Как видно на фото, легковушка ("девятка") смята до основания.

Согласно информации, авария произошла сегодня утром на въезде в село Выров. Оно расположено во Львовском районе. Из-за ДТП перекрыта дорога — объезд осуществляется через села Малые Нагорцы и Горпин.

По предварительным данным, в этом ДТП погиб 1 человек. Пока неизвестно, в каком транспорте он находился — в грузовике или в легковом авто. На месте работают следователи по ДТП и устанавливают обстоятельства этого трагического случая.

Также недавно ДТП произошло в Белой Церкви. Здесь виной была водка. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила двоих детей на дороге. После этого она скрылась с места происшествия, оставив раненых детей на произвол судьбы. Благодаря свидетельствам очевидцев, женщину оперативно нашли и задержали. Прибор "Драгер" показал 1,91 промилле в крови подозреваемой. Ей грозит как минимум ограничение свободы на срок до 2 лет.

Ранее "Телеграф" также писал, что во Львове произошло ужасное ДТП с участием полицейских. После столкновения с другими автомашина копов опрокинулась.