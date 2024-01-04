У Києві затримали вбивцю жінки: у ЗМІ пишуть про серійного маніяка

Злочинця розшукували понад рік

Київським правоохоронцям вдалося затримати зловмисника, який, за попередніми даними, скоїв понад десяток злочинів по всій країні. Зазначається, що його затримали в столиці після скоєння свого останнього злочину — вбивства продавчині квіткового кіоску, розташованого в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомили в Телеграм-каналі "Київ оперативний". Наразі офіційної інформації від правоохоронців щодо затримання маніяка немає.

Так, спочатку в соцмережі з’явилося орієнтування на злочинця, який у вівторок, 2 січня, по-звірячому зарізав жінку, яка працювала продавчинею у квітковому магазині, розташованому в Голосіївському районі Києва. За попередніми даними, вбитій було 54 роки і родом вона зі Львівської області.

Труп жінки виявили вранці відвідувачі квіткової крамниці. Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили, що жінці було завдано множинні колото-різані рани в ділянку тулуба, голови та шиї. За непідтвердженими даними, убиту було зґвалтовано.

Зазначається, що схожий випадок було зафіксовано в Оболонському районі Києва минулого року.

У середу, 3 січня, з’явилася інформація про те, що зловмисника оперативно затримали київські поліцейські. У соцмережах повідомляється, що він розшукувався з минулого року по всій Україні за скоєння різноманітних злочинів. На його рахунку може бути понад десять епізодів та декілька жертв.

Фото з місця затримання маніяка

Варто зазначити, що після публікації орієнтування у соціальній мережі "Х" почали з’являтися пости про те, що в Києві орудує маніяк, який убив та зґвалтував жінку-продавчиню біля станції метро Голосіївська, проте згодом пости було видалено користувачами.

Важливо: на момент оприлюднення матеріалу офіційної інформації від правоохоронців щодо затримання маніяка немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що через три роки спіймали вбивцю, який закопав співмешканку під Києвом. Зазначається, що інцидент стався ще восени 2020 року, три роки тому. Тоді у Вишгороді жінка розпивала зі співмешканцем алкогольні напої, коли між ними почався конфлікт, чоловік почав бити партнерку, а потім задушив її. Щоб сховати тіло, він викопав яму біля Київського водосховища, помістив туди тіло, облив його великою кількістю розчинника та закопав.