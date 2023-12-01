У Києві жорстоко вбили військового: його труп знайшли у водоймі (відео)

Чоловіку завдали численних ножових поранень

На околиці Києва правоохоронці виявили у водоймищі труп чоловіка з множинними ножовими пораненнями. Вбитим виявився військовослужбовець, якого розшукували його близькі.

Також в одному зі спальних районів столиці було виявлено автомобіль убитого. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Столичні поліцейські отримали інформацію про те, що з військовослужбовцем, який їхав до шпиталю на власному авто, зник зв’язок. Його оточення не знало, де він може бути і не могло до нього додзвонитися.

Поліцейські зайнялися пошуками чоловіка і виявили його труп із множинними ножовими пораненнями, який був скинутий у водойму. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили деталі цього жорстокого вбивства.

Поліцейські оперативно розслідували вбивство

Як виявилося, дорогою до лікарні чоловік заїхав до свого товариша за документами. Якоїсь миті між ними спалахнула сварка на ґрунті боргових зобов’язань. В ході конфлікту опонент військового дістав ножа і почав завдавати своєму товаришеві множинні удари в область шиї, грудей та голови. Усього він завдав близько 15 ножових поранень.

Після смерті військовослужбовця зловмисник вирішив позбутися тіла і приховати сліди злочину: він поклав тіло загиблого в спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою і на його автомобілі відвіз за місто, де скинув у водойму.

Поліцейські оперативно розслідували вбивство

Правоохоронці встановили особу вбивці — ним виявився 31-річний мешканець Вінницької області, який, крім цього, звинувачується у скоєнні розбійного нападу на двох жінок у Вінницькій області.

Зловмисника затримали. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України: "Умисне вбивство". Підозрюваному може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, встановлюються усі подробиці цього зухвалого злочину.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в центрі Києва напали на військового: чоловіка було поранено, всі подробиці. Відомо, що на військовослужбовця напали на вулиці Назарівській, що в Шевченківському районі столиці. Постраждалого доправили до лікарні, а поліцейські, які прибули на місце події, попередньо встановили, що чоловік ішов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення.