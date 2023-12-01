У Києві жорстоко вбили військового: його труп знайшли у водоймі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чоловіку завдали численних ножових поранень
На околиці Києва правоохоронці виявили у водоймищі труп чоловіка з множинними ножовими пораненнями. Вбитим виявився військовослужбовець, якого розшукували його близькі.
Також в одному зі спальних районів столиці було виявлено автомобіль убитого. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.
Столичні поліцейські отримали інформацію про те, що з військовослужбовцем, який їхав до шпиталю на власному авто, зник зв’язок. Його оточення не знало, де він може бути і не могло до нього додзвонитися.
Поліцейські зайнялися пошуками чоловіка і виявили його труп із множинними ножовими пораненнями, який був скинутий у водойму. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили деталі цього жорстокого вбивства.
Як виявилося, дорогою до лікарні чоловік заїхав до свого товариша за документами. Якоїсь миті між ними спалахнула сварка на ґрунті боргових зобов’язань. В ході конфлікту опонент військового дістав ножа і почав завдавати своєму товаришеві множинні удари в область шиї, грудей та голови. Усього він завдав близько 15 ножових поранень.
Після смерті військовослужбовця зловмисник вирішив позбутися тіла і приховати сліди злочину: він поклав тіло загиблого в спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою і на його автомобілі відвіз за місто, де скинув у водойму.
Правоохоронці встановили особу вбивці — ним виявився 31-річний мешканець Вінницької області, який, крім цього, звинувачується у скоєнні розбійного нападу на двох жінок у Вінницькій області.
Зловмисника затримали. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України: "Умисне вбивство". Підозрюваному може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває, встановлюються усі подробиці цього зухвалого злочину.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в центрі Києва напали на військового: чоловіка було поранено, всі подробиці. Відомо, що на військовослужбовця напали на вулиці Назарівській, що в Шевченківському районі столиці. Постраждалого доправили до лікарні, а поліцейські, які прибули на місце події, попередньо встановили, що чоловік ішов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення.