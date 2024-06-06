Нові подробиці зіткнення поїздів у Чехії: серед загиблих є українці

Постраждало 34 особи

Через зіткнення пасажирського потягу Прага – Чоп RegioJet 1021 з вантажним ČD Cargo у Чехії загинули четверо людей, серед них дві громадянки України. Громадянство ще двох осіб встановлюється.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Внаслідок аварії 34 особи постраждало.

Більшість людей отримала несерйозні травми, проте є особи яких доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове.

"Консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС", — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що приблизно о 23:00 у середу, 5 червня, біля станції Пардубіце зіткнулись пасажирський потяг RegioJet 1021 та вантажний ČD Cargo.

До рятувальної операції було залучено 36 підрозділів професійних пожежників і добровольців, два гелікоптери. У пасажирському потязі було приблизно 300 людей. Серед десятків постраждалих були і діти.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині потяг збив дівчинку. Дитина померла на місці від отриманих травм.