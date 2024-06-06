Новые подробности столкновения поездов в Чехии: среди погибших есть украинцы
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Пострадали 34 человека
Из-за столкновения пассажирского поезда Прага – Чоп RegioJet 1021 с грузовым ČD Cargo в Чехии погибли четыре человека, в том числе две гражданки Украины. Гражданство еще двух человек устанавливается.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины. В результате аварии 34 человека пострадали.
Большинство людей получили несерьезные травмы, однако есть лица которые доставлены в медицинские учреждения города Пардубице и Градец Кралово.
"Консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что около 23:00 в среду, 5 июня, возле станции Пардубице столкнулись пассажирский поезд RegioJet 1021 и грузовой ČD Cargo.
К спасательной операции были привлечены 36 подразделений профессиональных пожарных и добровольцев, два вертолета. В пассажирском поезде было около 300 человек. Среди десятков пострадавших были дети.
Ранее "Телеграф" писал, что на Киевщине поезд сбил девочку. Ребенок скончался на месте от полученных травм.