Новые подробности столкновения поездов в Чехии: среди погибших есть украинцы

Пострадали 34 человека

Из-за столкновения пассажирского поезда Прага – Чоп RegioJet 1021 с грузовым ČD Cargo в Чехии погибли четыре человека, в том числе две гражданки Украины. Гражданство еще двух человек устанавливается.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины. В результате аварии 34 человека пострадали.

Большинство людей получили несерьезные травмы, однако есть лица которые доставлены в медицинские учреждения города Пардубице и Градец Кралово.

"Консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что около 23:00 в среду, 5 июня, возле станции Пардубице столкнулись пассажирский поезд RegioJet 1021 и грузовой ČD Cargo.

К спасательной операции были привлечены 36 подразделений профессиональных пожарных и добровольцев, два вертолета. В пассажирском поезде было около 300 человек. Среди десятков пострадавших были дети.

Ранее "Телеграф" писал, что на Киевщине поезд сбил девочку. Ребенок скончался на месте от полученных травм.