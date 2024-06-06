Нові подробиці аварії потягу в Чехії: чи є українці серед постраждалих (відео)

Потяг до України прибуде з запізненням

Через зіткнення пасажирського потягу Прага – Чоп RegioJet 1021 з вантажним ČD Cargo у Чехії загинули четверо людей та 22 отримали травми. У причіпних вагонах, які саме і прямували до України, немає серйозно поранених та загиблих.

Через інцидент буде затримано потяг RegioJet Прага — Перемишль. Про це вранці 6 червня повідомляє "Укрзалізниця".

UPD: У потягах до Перемишля та Чопа, які затримуються через аварію, їде 242 пасажири. Потяг до Перемишля прямуватиме з затримкою у 10 годин.

"Наразі у поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, прямують 138 пасажирів до Перемишля та 104 пасажир до Чопа. Поїзд до Перемишля вже вирушив із Пардубіце. Він прямуватиме із затримкою до 10 годин", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

"За попередньою інформацією є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає", ― йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" підтримує контакт з чеським оператором та працює над організацією перевезення пасажирів потягів, які затримуються. Українська компанія зазначає, що деталі події уточнюються.

Чеський міністр транспорту Мартін Купка заявив, що поки неможливо назвати причину аварії, повідомляє видання iDNES. З 22 травмованих у трьох важкі поранення. Усім постраждалим надали медичну допомогу. Серед них є діти.

Залізнична інспекція розпочала розслідування. Ним будуть займатись вісім слідчих.

Відео з місця події

Нагадаємо, що приблизно о 23:00 у середу, 5 червня, біля станції Пардубіце зіткнулись пасажирський потяг RegioJet 1021 та вантажний ČD Cargo. До рятувальної операції було залучено 36 підрозділів професійних пожежників і добровольців, два гелікоптери. У пасажирському потязі було приблизно 300 людей.

Біля станції Пардубіце зіткнулись два потяги

За даними ЗМІ, пасажирський потяг проїхав знак зупинки. Проте офіційні особи відмовились коментувати причини аварії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Київській області потяг збив дитину. Вона загинула на місці події.