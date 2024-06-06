Їхав до України: в Чехії з рейок зійшов пасажирський потяг, є жертви (фото, відео)

Серед десятків постраждалих – діти

У Чехії пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував до України, зіткнувся з вантажним потягом ČD Cargo. Четверо людей загинуло, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє чеський портал новин iDNES. Зазначається, що аварія трапилася біля нової станції Пардубіце. На місці події працюють усі екстрені служби.

Прессекретар пожежної залізничної адміністрації Мартін Кавка у своїй відповіді повідомив про "двох загиблих та десятки постраждалих, деякі з яких перебувають у тяжкому стані". Проте годину після опівночі прессекретар рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей.

За даними пожежників, в експресі RegioJet їхали близько 300 людей. Перший вагон повністю знищений. Товарний потяг мав 21 вагон і був довжиною понад пів кілометра.

У Чехії пасажирський потяг, що їхав в Україну, зіткнувся з вантажним

У Чехії потяг зіткнувся з вантажним

У Чехії пасажирський потяг, що їхав в Україну, зіткнувся з вантажним

У Чехії потяг зіткнувся з вантажним

У Чехії потяг, що їхав в Україну, зіткнувся з вантажним

Серед десятків постраждалих – діти. У рятувальній операції було залучено гелікоптери: перший прибув близько 11:30 за місцевим часом, наступний — годиною пізніше.

На місці зіткнення працюють 36 підрозділів професійних пожежників та добровольців.

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіало у мережі X (твітер) прокоментував трагедію на залізниці:

"Зіткнення поїздів — це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв та постраждалих. Я висловлюю свої щирі співчуття всім постраждалим", — написав він.

У виданні зазначили, що за попередніми даними, поїзд RegioJet проїхав повз знак зупинки. Залізнична інспекція направила вісім слідчих для розслідування зіткнення.

Варто зазначити, що у березні 2024 року, "Укрзалізниця" та чеський приватний перевізник RegioJet запустили новий міжнародний маршрут нічним сполученням "Прага – Чоп", який 28 березня 2024 року здійснив свій перший рейс.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі в місті Ґолембє Грубешівського повіту (Люблінське воєводство) сталася аварія з автобусом, у якому їхали громадяни України. Транспортний засіб перекинувся на дорозі.