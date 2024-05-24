Серйозна ДТП під Києвом: п’яний як чіп водій розніс 2 авто (фото)

Аварія сталась через необережність

На трасі Київ-Чернігів трапилась серйозна ДТП. І знову причиною зіткнення стала оковита.

Річ у тім, що аварію скоїв дуже і дуже п’яний водій. Точніше, він був п’яний як чіп. Драгер показав 3,91 проміле алкоголю в його крові, кажуть у Патрульній поліції Київської області.

Показник алкоголю в крові, який був зареєстрований у цього водія, перевищує норму майже у 20 разів. Стан, в якому порушник перебував, прирівнюється до алкогольної коми.

Причиною ДТП є недотримання безпечного інтервалу. Водій Daewoo Lanos був неуважний (дивно, як він взагалі міг утримувати кермо в такому стані), не врахував ситуацію на дорозі, через що допустив зіткнення з автомобілем Kia Sportage. На щастя, у результаті ДТП ніхто не постраждав, хоча автівки розбиті.

На місце аварії приїхав екіпаж поліції. Під час спілкування з винуватцем аварії поліцейські помітили явні ознаки сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування на стан алкогольного сп’яніння, і результат вразив — він перевищував норму у два десятки разів. Тому чоловіка відсторонили від керування, а автомобіль евакуювали. На чоловіка склали 2 протоколи — за порушення ПДР, що призвело до ДТП, а також за керування у стані сп’яніння.

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