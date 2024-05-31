У Криму чоловік напав з ножем на трьох російських військових: двоє загинули на місці (відео)

Росіяни стекли кров’ю

На центральній набережній Алушти в окупованому Криму 40-річний місцевий житель напав з ножем на трьох військових Збройних сил РФ, які були у цивільному одязі. Двоє загинули на місці, потерпілого госпіталізували у шоковому стані.

Telegram-канал "Сапа" повідомляє, що загиблими були 32-річний Олександр У. з Ростова-на-Дону та 39-річний Ніязбек Ш. з Владикавказу. Постраждалий з Ростовської області.

Медики виявили у нього рану кисті та заочеревинного простору. Також він був отруєний невідомою речовиною. Про його стан нічого невідомо.

Джерело пише, що існує декілька версій того, що відбулось. По одній, саме військові напали на чоловіка та почали втрьох його бити. Тоді він дістав ножа та поранив своїх кривдників, двох — смертельно.

По іншій версії, нападник відпочивав разом з компанією, і він з товаришами шумів. Військові зробили їм зауваження, після чого почалась сварка і чоловік напав на них.

У Telegram-каналах розлетілось відео наслідків нападу. На ньому видно тіла чоловіків у цивільному одязі.

За даними місцевих пабліків, нападник вже притягувався до кримінальної відповідальності. Його судили за розбій майже 10 років тому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поблизу Київського вокзалу чоловік почав різати себе на очах у прохожих. Він завдав собі серйозних поранень та почав стікати кров’ю. До приїзду медиків чоловік залишався у свідомості.