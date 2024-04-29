Убив не ту: чоловік у Запоріжжі 15 років будував план помсти, але помилився

З’явилися подробиці вбивства жінки у сквері Прикордонників

Чоловік, який вистрілив у перехожу і наклав на себе руки в Олександрівському районі Запоріжжя, 15 років планував цю помсту. Його жертва виявилася невипадковою. Однак у результаті він убив не ту людину, на яку полював.

Трагедія сталася 21 січня 2024 року у запорізькому парку. Постраждала загинула від пострілу, а сам Владислав побачивши поліцію наклав на себе руки. Імена учасників події змінено. Про це пише РБК-Україна, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Як з’ясувалося, чоловік був одружений з Іриною, яка обіймала посаду голови обласної медико-соціальної експертної комісії. Головного лікаря медичного центру Олену та медсестру Світлану затримала поліція за статтями про шахрайство. Вони нібито підробляли підписи, щоби пацієнти могли отримати інвалідність.

Свідком у справі була Ірина. Тоді вона сказала, що Олена підробила підписи й просила взяти провину на себе і пропонувала їй гроші.

"У 2000 році обласний суд виправдав Олену, а медсестру Світлану засудили з випробувальним терміном. Але Олена, попри виправдувальний вирок, вирішила помститися Ірині. Вона підійшла до будинку Ірини та Владислава і кинула в нього пляшки із запалювальною сумішшю. Ірина та Владислав вижили. З того часу чоловік уже сам вирішив помститися Олені", — йдеться у матеріалі.

Владислав замовив убивство Олени у 2000 році. Він знайшов двох чоловіків, які мали кинути в неї саморобний вибуховий пристрій. За це він обіцяв добру оплату. Проте його плани провалилися. Чоловіки були п’яні та саморобний пристрій спрацював раніше, ніж жінка вийшла з дому. Тоді їх затримали правоохоронці.

Під час суду медсестра Світлана заявила, що Владислав справді неодноразово погрожував Олені. Тоді чоловіка засудили до 10 років в’язниці, а спільники отримали по 8. За те, що Світлана дала проти нього свідчення, він почав будувати план помсти. У 2008 році він вийшов із в’язниці і ще 15 років після цього не робив задумане.

У вересні 2023 року Владислав обдзвонив усі медичні заклади Запоріжжя та дізнався, що Світлана працює в одному з них. Коли він дізнався лікарню, то почав чекати її біля роботи. У такий спосіб він відстежив графік своєї майбутньої жертви.

21 січня чоловік приїхав до району лікарні на таксі та попросив водія почекати за рогом. Через деякий час таксист відвіз його до скверу, де той почав чекати на свою жертву. Приблизно о 9-й годині ранку Світлана вийшла з автобуса і пішла через сквер у бік свого будинку, тоді Владислава наздогнав її й вистрілив у спину, а потім у голову. Далі він забрав у неї телефон і сів на лаву неподалік. За кілька хвилин на місце події прибули співробітники поліції. Тоді зловмисник вистрілив собі на думку.

Слідчі встановили, що вбита жінка не мала жодного відношення до тієї драми, що розгорталася у житті Владислава. Простими словами, він обізнався.

Плануючи помсту, він шукав жінку, чиє прізвище та ініціали збігаються з тим, що свідчило проти нього. Орієнтуючись на це, він знайшов та вбив іншу людину. Світлана, яку він шукав, ще 2022 року вийшла заміж та змінила прізвище.

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