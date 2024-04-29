З'явилося шокуюче відео вбивства підлітка на фунікулері в Києві

Трагедія сталася на верхній станції фунікулера

У телепередачі "Говорити вся країна" опублікували кадри з камер спостереження київського фунікулера, на яких зафіксовано момент вбивства 16-річного підлітка, на якого напав 30-річний співробітник Управління державної охорони України. Дане відео раніше ніде не оприлюднювалось.

На кадрах видно, що чоловік цілеспрямовано йшов за підлітком і, найімовірніше, хотів викинути Максима у вікно. Детальніше про подію розповіли гості телешоу.

Так, під час чергового випуску популярної соціальної телепередачі "Говорити вся країна" було показано відео з камер спостереження київського фунікулера. На кадрах видно, як зловмисник виходить із вагона і йде у протилежному від виходу напрямку. Якоїсь миті він різко хапає підлітка і штовхає його у бік вікна.

Друзі загиблого розповідають, що вбивця хотів викинути хлопчика з вікна та погрожував їх також убити.

Нагадаємо, увечері в неділю, 7 квітня, на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком спалахнув конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Місце трагедії

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції, чоловік накинувся на підлітка і штовхнув його на сходах. При цьому зловмисник сам втратив рівновагу та впав на хлопця, внаслідок чого останній, під час падіння, розбив головою скло вікна та отримав глибокі порізи шиї. У хлопця виявилася пошкоджена сонна артерія і почалася сильна кровотеча.

Після травми Максим стік кров’ю і помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Максимові було лише 16 років

Як виявилося, напав на підлітка Косов Артем Володимирович 1994 року народження, який працював майстром-сержантом Управління державної охорони України. Його було оперативно затримано — жодного опору чоловік не чинив.

У пресслужбі Управління державної охорони України підтвердили, що зловмисник справді був співробітником УДО.

Також у відомстві заявили, що вони співпрацюють зі слідством і не виправдовують дії свого колишнього співробітника — військовослужбовця.

Зловмиснику було оголошено підозру у скоєнні навмисного вбивства. Він перебуває в СІЗО без права внесення застави.

У ГБР також наголосили, що обвинувачений не визнає своєї провини — він послався на 63 статтю Конституції України, згідно з якою особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення чи пояснення щодо себе.

Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

Зловмисника затримали

Убитий хлопець — неповнолітній Матерухін Максим Олександрович 2007 року народження — навчався в 10 класі столичної школи №36. Підліток також ходив до СДЮСШ з футболу "Зміна" та активно займався спортом.

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