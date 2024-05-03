Були колегами? Стали відомі нові подробиці вбивства українця в Угорщині

Розслідування справи триває, а підозрюваного вже затримано

В Угорщині триває розслідування справи вбивства українця у Будапешті. З родичами загиблого звʼязується Міністерство закордонних справ.

Про це повідомила пресслужба МЗС України в коментарі РБК-Україна. Також у дипломатичному відомстві надали подробиці події.

"Посольство встановлює зв’язок із родичами загиблого та перебуває на постійному контакті зі слідчими органами Угорщини", — зазначили в пресслужбі.

Зазначається, що за даними посольства України в Угорщині, в результаті ножового поранення загинув громадянин України, 1975 року народження. Українським журналістам стало відомо, що вбивство сталось внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії.

"Громадянина Казахстану, який підозрюється у вчинені зазначеного злочину, затримано. Ведуться слідчі дії", — зауважили у МЗС.

Нагадаємо, що днями, в ніч на 1 квітня, відбувся смертельний інцидент на вулиці Надькересі. У поліцію надійшов сигнал про бійку і закривавленого чоловіка. Виявилось, що один з чоловіків стік кров’ю через ножові поранення. Він помер на місці.

Раніше "Телеграф" писав про вбивство двох українців у Німеччині. До злочину причетний громадянин Росії. Він напав з ножем на двох чоловіків. Один помер на місці, а другий — у лікарні. Потім виявилось, що вони були військовослужбовцями ЗСУ. Українці приїхали до Німеччини для медичної реабілітації.