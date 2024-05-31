Біля київського вокзалу чоловік дістав ніж і почав різати себе на очах у перехожих (відео 18+)

На місце викликали медиків

У п’ятницю, 31 травня, в Солом’янському районі Києва стався кривавий інцидент — на очах у перехожих чоловік похилого віку завдав сам собі кілька ножових поранень. Від отриманих травм він впав на асфальт і почав стікати кров’ю.

На місце НП очевидці викликали правоохоронців та медиків. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Труха Київ".

Відомо, що на площі Вокзальній у Києві чоловік похилого віку раптово дістав ніж і почав наносити сам собі глибокі проникаючі поранення. В результаті події він впав на пішохідну доріжку і почав стікати кров’ю.

Перехожі викликали медиків та правоохоронців, проте ніхто з очевидців навіть не спробував самостійно надати допомогу потерпілому.

Кривавий інцидент трапився на площі Вокзальній

За попередніми даними, чоловік завдав собі серйозних поранень і в нього почалася рясна кровотеча. Варто зазначити, що він перебував у свідомості і на момент приїзду медиків був живий.

Причини та обставини кривавої події належить встановити правоохоронцям. За цим фактом буде проведено розслідування.

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