Скрутили чоловіка та залили маршрутку газом: в Одесі стався новий скандал з людьми у військовій формі (фото)

Військові проведуть розслідування

У четвер, 16 травня, в Одесі стався черговий конфлікт між цивільними та людьми у військовій формі. Відео інциденту опублікувала місцева жителька.

Вона повідомила, що люди у військовій формі з застосуванням сили вивели на вулицю пасажира однієї з маршруток. Крім того, за її словами, під час цього нібито було застосовано перцевий балончик.

Вона також зазначила, що один чоловіків у військовій формі нібито намагався завадити проводити їй зйомку. Також вона стверджує, що в неї нібито намагалися забрати телефон та погрожували його розбити.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Своєю чергою в Одеському обласному ТЦК та СП вже прокоментували інцидент. Там зазначили, що з оприлюдненого відеозапису "неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою".

У ТЦК також підкреслили, що наразі триває уточнення обставин та учасників ситуації. За даним фактом розпочато службову перевірку.

"Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна — будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав про скандал навколо побиття одеситки Антоніни Токмакової нібито працівником ТЦК. Інцидент розслідує не тільки поліція. До справи долучилось Міністерство оборони України.