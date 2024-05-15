Побиття одеситки працівником ТЦК фейкове? Начштабу бригади "Азов" вказав на декілька нестикувань

Військовий опублікував декілька доказів того, що допис постраждалої, ймовірно, "підставний"

Скандал навколо побиття одеситки Антоніни Токмакової нібито працівником ТЦК прокоментував начштабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр). Він припустив, що ця історія може бути фейковою.

Військовий опублікував декілька доказів того, що допис постраждалої, ймовірно, "підставний". Подробиці з'явилися в його Instagram.

Військовий звернув увагу на ряд нестикувань. Так, на "довідці з лікарні" немає жодної печатки від лікаря. Окрім того, у цій же "довідці" нічого не вказано про "побиті" ноги потерпілої. Це, на його думку, теж важливо, бо дівчина опублікувала світлину, де її нижні кінцівки всі в синцях.

За словами Кротевича, припускають, що синці на ногах — "побічний ефект від вживання наркотичних речовин". Щодо цього питання, до слова, на Токмакову відкрита адміністративна справа.

Військовий також наголошує, що дівчина загалом фігурує у 15 судових справах. У всіх вона — обвинувачена.

Начштабу бригади "Азов" повідомив, що 15 травня, має відбутися судове засідання щодо однієї зі справ Токмакової — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Тож, у мережі припускають, що ситуація з "побиттям" зʼявилася за декілька днів до цього не просто так.

Нагадаємо, що мережею активно шириться історія дівчини Антоніни Токмакової, яка зазначає, що зазнала жорстокого побиття в Одесі на вулиці Грецькій від чоловіка у військовій формі. Він начебто був працівником ТЦК. За словами потерпілої, нападник побив її милицями, після чого у неї два розсічення численні синці та забої.

Варто зазначити, що хронологія подій у цій історії не до кінця зрозуміла. Версії правоохоронців та ТЦК розходяться з тією, що озвучила дівчина.

Раніше "Телеграф" писав, що до справи приєдналося Міністерство оборони України.