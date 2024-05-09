Група підлітків у Дніпрі жорстоко побила дитину: вимагали гроші та телефон (відео)

Били кулаками та ногами по голові

У четвер, 9 травня, у Дніпрі підлітки жорстоко побили дитину. Усі знущання зловмисники фіксували на мобільний телефон.

Відео побиття публікують місцеві пабліки. Зазначається, що підлітки вимагали у хлопця гроші.

На кадрах відео видно, як юнаки лупцюють дитину кулаками та ногами, попри благання постраждалого зупинитись. Зі слів користувачів, подія сталась на ж\м "Тополь-2".

"Хулігани вимагали у юнака гроші. Попри благання хлопця зупинитися, вони продовжували знущатися з нього, лупцюючи кулаками та ногами по голові", — йдеться у повідомлені.

На відео також видно, що кілька перехожих проходило повз бійки і не втрутилось. Також нападники намагалися відібрати у хлопця телефон, але він залишився все ж у нього. Зазначається, що у побитті взяло участь декілька осіб, на кадрах, зокрема видно шістьох.

Наразі офіційної інформації від правоохоронців щодо цього інциденту немає.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі нібито іноземний військовий побив цивільного.