Жорстоко побив милицями. Дівчина звинуватила працівника ТЦК у нападі, там відповіли (фото, відео)

У дівчини численні синці та два розсічення

Мережею активно шириться історія дівчини Антоніни Токмакової, яка зазначає, що зазнала жорстокого побиття в Одесі на вулиці Грецькій від чоловіка у військовій формі, який був працівником ТЦК. За словами потерпілої, він побив її милицями, після чого у неї два розсічення численні синці та забої.

На фото, які публікують місцеві телеграм-канали, видно рани дівчини. Одеський ТЦК та СП, співробітника якого, ймовірно, й звинувачує потерпіла не залишився осторонь та відреагував на інцидент.

"За фактом події, що трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецкій, розпочато службову перевірку. У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин", — йдеться у повідомленні.

Події відбувались вже під час комендантської години. Прийшовши у відділ поліції, аби звернутись із заявою щодо іншого правопорушення, групу молодих людей, як пише дівчина, затримали там допізна. Як зазначає потерпіла, поліція чекала працівників ТЦК, які згодом забрала одного з хлопців.

За словами дівчини, інцидент з побиттям відбувся біля відділу поліції, де, за її словами, на крики про допомогу ніяк не відреагували. Агресивні дії чоловік у військовій формі, як каже потерпіла, почав здійснювати після того, як вона почала знімати автобус, у який нібито запхали її друга.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі у Саксаганському ТЦК 5 травня помер чоловік. Він проходив ВЛК і готувався на відправку до навчального центру, а смерть, за даними ТЦК, сталася "внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я". Але, за словами родичів, у нього була розбита губа, кров на ребрах, а також виявили забої та синці.