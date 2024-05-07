Черговий скандал в Одесі: іноземний військовий нібито побив цивільного (відео)

Все сталось через мало не збиту собаку автівкою

У вівторок, 7 травня, в Одесі стався нібито конфлікт за участі іноземного військового. Місцеві жителі стверджують, що англійський боєць напав на цивільного.

Про це пишуть місцеві пабліки. Вони ж публікують відео бійки прям на проїжджій частині.

Зазначається, що спочатку нібито англійський військовий мало не збив собаку на авто на дорозі. За тварину вступився цивільний чоловік, який вдарив машину ногою, що не сподобалось водію. Після чого чоловік у військовій формі напав нібито вже на другу людину з вогнепальною зброєю. За словами очевидців, з пістолета військового випав магазин з патронами, тому озброєний конфлікт перейшов у бійку.

У мережі пишуть, що інцидент стався в Одесі на вулиці Махачкалинська.

Вулиця Махачкалинська на мапі

Наразі офіційної інформації щодо інциденту від правоохоронних органів немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у поліції зробили першу заяву щодо конфлікту зі стріляниною між ромами та ТЦК на Закарпатті.