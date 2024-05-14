Побив дівчину милицями: у скандалі з працівником ТЦК нові деталі від поліції та Міноборони

Дівчина раніше була засуджена за крадіжку

Жахливе побиття в Одесі працівником ТЦК дівчини Антоніни Токмакової милицями розслідує не тільки поліція. До справи долучилось Міністерство оборони України.

Про це йдеться на сайті відомства. Зазначається, що Міноборони надає всебічну підтримку у розслідуванні інциденту з представником ТЦК в Одесі.

"Міністерство оборони України тримає на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення усіх обставин та притягнення винних до відповідальності", — йдеться у повідомлені.

Також зазначається, що поліція розслідує напад на дівчину. Проте наразі правоохоронці не змогли з нею зв’язатися. Вони зауважили, що постраждала не писала заяву, на дзвінки не відповідає. За даними правоохоронців, у вечір перед побиттям представником ТЦК вона сама була у відділку поліції, де на неї склали адмінпротоколи.

Зауважимо, що версії поліції та дівчини щодо того, що передувало побиттю, різняться. Адже, за даними поліції, дівчина перед побиттям була в компанії, яку місцевий таксист звинуватив у нападі на нього. Після доставлення цієї групи до райвідділку Токмакова поводилась досить агресивно — кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті, на вимоги правоохоронців припинити протиправні дії не реагувала.

Зазначається, що на неї склали кілька протоколів — за дрібне хуліганство та непокору законному розпорядженню або вимозі поліції. І після цього її відпустили, але наступного дня поліція отримала повідомлення про побиття дівчини працівниками ТЦК та СП. За інформацією органів здоров’я, їй завдали закритої черепно-мозкової травми та забою грудної клітини.

До того ж у поліції повідомили, що дівчина раніше була засуджена на 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік за крадіжку.

Раніше "Телеграф" писав, що матір загиблого у ТЦК Кривого Рогу чоловіка зробила нову заяву.