"Працюють на користь ворога": у ОК "Південь" відреагували на публікацію відео побиття одеситки

У ЗСУ зацікавилися тим, у чиїх інтересах було зроблено запис

Інформація про побиття в Одесі дівчини нібито співробітником ТЦК із милицями викликала скандал у мережі. Тому відреагувати на повідомлення вирішили в оперативному командуванні "Південь".

У повідомленні, оприлюдненому в соцмережах ОК "Південь", зазначається, що його керівництво вже звернулося до правоохоронців. Там поцікавилися питанням про те, у чиїх інтересах було зроблено ці відео.

"Керівництво оперативного командування "Південь" звернулося до правоохоронних органів з метою встановлення цілей та обставин створення відео, а також для визначення осіб та груп, в чиїх інтересах ці дії було вчинено", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що поширення подібних матеріалів у мережі працює на користь росіянам, спрямовані на підрив мобілізації та дискредитації військових у ТЦК.

"Спільні зусилля з правоохоронними органами допоможуть виявити та зупинити подібні недозволені дії, а також зберегти безпеку та стабільність у нашому регіоні", — повідомляє ОК "Південь".

Як повідомлялося раніше, одеситка раніше повідомила, що вона разом із компанією звернулася до поліцейських через інше правопорушення, після чого у відділення прибули нібито люди з ТЦК, які забрали одного з хлопців. За її словами, вона почала знімати автобус, до якого запхали її друга, після чого один із людей у формі побив її милицею.

Поліцейські повідомили, що намагалися з нею зв’язатися, але вона не відповідає на дзвінки і заяву в поліцію не подавала. Мало того, правоохоронці повідомили, що саме її та групу доставили у ділянку для складання адмінпротоколу через напад на таксиста. Там вона нібито поводилася агресивно, лізла в бійку з поліцейськими та розбила вікно на КПП, крім того, там зазначили, що вона раніше була засуджена за крадіжку. Повідомлення про побиття з’явилося вже наступного дня.

Наразі правоохоронці разом із Міноборони ведуть розслідування факту нападу на жінку.