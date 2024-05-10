Документів не надають: матір загиблого у ТЦК Кривого Рогу чоловіка зробила нову заяву

В ДБР їй повідомили, що його забрали з сімейного скандалу, але вона запевняє, що нічого такого не було

У п'ятницю, 10 травня, знову з'явились подробиці смерті чоловіка у ТЦК Кривого Рогу. Рідні чоловіка досі не отримали висновок судово-медичної експертизи.

Про це Суспільному розповіла мати померлого Тетяна Зайцева. Вона каже, що навіть за участі адвокатів справа військовозобов'язаного просувається дуже повільно

"У мене враження ніби нам перекривають усі дороги, перешкоджають слідству. Справа просувається дуже повільно, навіть разом з адвокатом. Затягують з заключенням", — сказала вона.

За словами Тетяни, слідчий, який працює над справою повідомив їй, що її сина забрали правоохоронці під час сімейного скандалу.

"В ДБР мені повідомили, що його забрали з сімейного скандалу. Я кажу "Ви хочете сказати, що це дружина його так побила?". Його забрала поліція, але як він опинився в ТЦК — питання", — розповіла мати померлого.

Співмешканка чоловіка розповіла: скандалу не було. Вранці додому прийшли правоохоронці та забрали чоловіка для уточнення даних. Після цього і з ним зник зв'язок.

"В нього був вимкнений телефон. Сказав, що розрядився, але коли нам його видавали, то телефон був повністю заряджений. Значить йому наказали вимкнути його після нашої першої зустрічі або взагалі вилучили", — розказала Тетяна Зайцева.

Коментар поліції

У пресслужбі поліції Кривого Рогу Суспільному повідомили, що жодних викликів на лінію 102 в день, коли чоловіка забрали з оселі не надходило.

Що передувало

У неділю, 5 травня, у Кривому Розі у Саксаганському ТЦК помер чоловік. Він проходив ВЛК і готувався на відправку до навчального центру, а смерть, за даними ТЦК, сталася "внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я". У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП прокоментували трагедію. Там заявили, що чоловік помер "внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я", яке супроводжувалося ознаками епілептичного нападу. Хоча мати чоловіка розповіла, що її син ніколи не скаржився на здоров’я і жодних серйозних проблем, зокрема епілепсії, він не мав.

Пізніше прокуратура порушила кримінальну справу за фактом смерті чоловіка у Криворізькому ТЦК. Співробітників військкомату підозрюють у перевищенні повноважень.

Раніше "Телеграф" вже писав, що у четвер, 9 травня, мати загиблого хлопця повідомляла нові деталі щодо смерті чоловіка. Жінка приїхала до моргу, щоб на власні очі побачити, чи немає на тілі її сина слідів побиття. І виявилось, що не помилилась. За словами родичів, у нього була розбита губа, кров на ребрах, а також виявили забої та синці. Детальніше можна прочитати за посиланням.