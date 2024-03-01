Смерть після перебування у ТЦК на Тернопільщині: встановлено, від чого помер чоловік

Вже проведено розтин тіла чоловіка

У поліції Тернопільської області прокоментували смерть чоловіка після перебування у військкоматі міста Бучач. Там розповіли, від чого помер українець.

Про це повідомляє пресслужба управління. Експерти провели розтин тіла чоловіка.

"В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом смерті 49-річного жителя Чортківського району (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з приміткою "Природна смерть")", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, 29 лютого близько 7 години ранку до співробітників відділення поліції №2 м. Бучач надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що у лікувальному закладі раптово помер 49-річний житель Чортківського району. При цьому, чоловіка 27 лютого близько 17 години без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що по вулиці Підгаєцькій у Бучачі.

"Судово-медична експертиза встановила, що причина смерті чоловіка — закрита черепно-мозкова травма з крововиливом, перелом черепа, який інерційний — характерний для падіння на площину. З показів свідків та очевидців події, вказані тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті падіння під час епілептичного нападу", — додали у поліції.

Наразі вирішується питання про скерування даного кримінального провадження за підслідністю у Державне бюро розслідувань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом смерти 49-річного мешканця Чортківського району Тернопільської області. Чоловік помер через два дні після того, як потрапив до лікарні зі стін місцевого ТЦК. У прокуратурі заявили, що на тілі загиблого дійсно було знайдено забої та синці.