Облила чоловіка в інвалідному кріслі бензином і підпалила: на Волині жінка скоїла жорстоке вбивство

Пенсіонерці загрожує до 12 років позбавлення волі

На Волині пенсіонерка вбила свого чоловіка, спаливши живцем. Інцидент відбувся в одному з сіл Цуманської громади.

Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області. Зазначається, що вбитий 57-річний пенсіонер мав інвалідність.

За даними правоохоронців, подія сталась 8 травня о 17:00 приблизно. 54-річна місцева мешканка облила легкозаймистою речовиною свого 57-річного чоловіка та підпалила.

"Жінка була зі своїм чоловіком на вулиці свого будинку, чоловік був інвалідом і сидів у інвалідному візку. Під час сварки жінка схопила бензин, облила ним чоловіка та підпалила", — повідомляють очевидці.

Правоохоронці підтвердили, що від отриманих опіків потерпілий загинув на місці події.

Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 КК України, їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Пенсіонерці висунуто звинувачення за ст. 115 – вбивство з особливою жорстокістю. Наразі всі детальні обставини та мотиви встановлюються.

Раніше "Телеграф" писав, що на Луганщині росіянин жорстоко вбив 17-річну українку. Він зґвалтував та закопав її у посадці.