Розбита губа, кров по тілу та численні забої: з'явились моторошні подробиці смерті чоловіка в ТЦК Кривого Рогу

Рідні померлого чоловіка звернулися до поліції, бо хочуть встановити справжню причину смерті Артема

З'явились подробиці смерті чоловіка, який днями помер в ТЦК у Кривому Розі. За словами родичів, у нього була розбита губа, кров на ребрах, а також виявили забої та синці.

Про це пише "Суспільне". Як розповіла мати померлого Тетяна Зайцева, жодних документів про смерть сина Артема вона не має. Тому приїхала до моргу, щоб на власні очі побачити, чи немає на тілі її сина слідів побиття.

Востаннє жінка бачила свого сина 5 травня близько 19 години, коли привезла особисті речі. Вона каже, що він тоді був не в такому стані, як зранку, — слабкий, з побитими губами.

Мати померлого чоловіка

"Я запитувала, що сталось, він не відповідав, забрав речі і пішов. Я себе дуже корю, чому не викликала ні поліцію, ні швидку допомогу", — сказала жінка.

Зайцева додає, що її син пройшов військово-лікарську комісію. Та очікував відправлення на навчання.

"Дуже багато питань, на які мені ніхто не відповідає: чому його забрали з ліжка вночі, без документів, тримали під вартою озброєні працівники ТЦК, чому відправили саме в Саксаганський ТЦК, якщо він прописаний в іншому районі? Чому ні ТЦК, ні поліція не повідомили про смерть, повідомила ритуальна служба. Я хочу переконатись, що це — дійсно мій син. Я хочу побачити: це була природна смерть чи убивство", — говорить Тетяна Зайцева.

Жінка говорить, що їй морально важко було упізнавати тіло сина, тому вона попросила зробити це родичам. Сестра померлого Оксана Рубекіна, яка заходила до моргу, говорить, що у брата тіло в синцях і забоях.

Сестра померлого чоловіка. Фото - Суспільне Дніпро

"У нього розбита губа, синці і кров на ребрах, на спині під лопаткою, ногах, руках. Це все фіксувалось на фото слідчим, тому все буде в матеріалах справи. Поки склали протокол. Епікриз ще не отримували", — розповіла вона.

Рідні померлого чоловіка звернулися до поліції, бо хочуть встановити справжню причину смерті Артема.

Що відомо про смерть військового зобов’язаного у ТЦК Кривого Рогу

У Кривому Розі у Саксаганському ТЦК 5 травня помер чоловік. Він проходив ВЛК і готувався на відправку до навчального центру, а смерть, за даними ТЦК, сталася "внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я". У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП прокоментували трагедію. Там заявили, що чоловік помер "внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я", яке супроводжувалося ознаками епілептичного нападу. Хоча мати чоловіка розповіла, що її син ніколи не скаржився на здоров’я і жодних серйозних проблем, зокрема епілепсії, він не мав.

Пізніше прокуратура порушила кримінальну справу за фактом смерті чоловіка у Криворізькому ТЦК. Співробітників військкомату підозрюють у перевищенні повноважень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Закарпатті дорогою до навчального центру помер мобілізований. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив про скандальні подробиці.