Справжня "вендета": на Житомирщині чоловік бив жінку, та помстилась і вбила його

Колегія суддів визнала жінку винною в інкримінованому їй особливо тяжкому злочині та призначила покарання – 10 років позбавлення волі

Мешканка селища Іванополя, що на Житомирщині у листопаді 2023 року, перебуваючи у стані алкогольного сп′яніння, під час конфлікту зі своїм співмешканцем кухонним ножем нанесла йому три ножові поранення, два з яких — у грудну клітину, причину таких дій вона пояснила цікаво. Суд виніс їй вирок.

Заподіяні тілесні ушкодження призвели до значної втрати крові, а за кілька хвилин чоловік помер. Про це повідомляє видання "Вголос".

Жінка своєї вини у вбивстві співмешканця спочатку не визнавала та відмовлялася давати суду показання. Проте надані стороною обвинувачення докази змусили її в усьому зізнатися.

Вона розповіла, що того ранку вони випивали та посварилися. За ніж обвинувачена вхопилася після того, як чоловік почав її нібито ображати, тягати за волосся, бити по голові та тулубу.

Вже після скоєного обмила тіло потерпілого від крові. А ніж викинула.

За словами одного зі свідків, вона навіть шукала, хто б викопав яму, щоб заховати тіло. Інший свідок розповів, що обвинувачена не вперше завдавала чоловікові, з яким співмешкала понад 5 років, колото-різаних ран ножем та ножицями.

Призначаючи вид та міру покарання, суд визнав каяття обвинуваченої нещирим та не враховував його як пом′якшувальну обставину, про що просив адвокат. Колегія суддів визнала жінку винною в інкримінованому їй особливо тяжкому злочині та призначила покарання – 10 років позбавлення волі.

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