Документов не предоставляют: мать погибшего в ТЦК Кривого Рога мужчины сделала новое заявление

В ГБР ей сообщили, что его изъяли из семейного скандала, но она уверяет, что ничего такого не было

В пятницу, 10 мая, снова появились подробности смерти мужчины в ТЦК Кривого Рога. Родные мужчины до сих пор не получили заключения судебно-медицинской экспертизы.

Об этом Суспильному рассказала мать умершего Татьяна Зайцева. Она говорит, что даже с участием адвокатов дело военнообязанного продвигается очень медленно

"У меня впечатление, будто нам перекрывают все дороги, препятствуют следствию. Дело продвигается очень медленно, даже вместе с адвокатом. Затягивают с заключением", — сказала она.

По словам Татьяны, следователь, работающий над делом, сообщил ей, что ее сына забрали правоохранители во время семейного скандала.

"В ДБР мне сообщили, что его забрали из семейного скандала. Я говорю "Вы хотите сказать, что это жена его так избила?". Его забрала полиция, но как он оказался в ТЦК — вопрос", — рассказала мать умершего.

Сожительница мужчины рассказала: скандала не было. Утром домой пришли правоохранители и забрали мужчину для уточнения данных. После этого и с ним исчезла связь.

"У него был выключен телефон. Сказал, что разрядился, но когда нам его выдавали, то телефон был полностью заряжен. Значит, ему приказали выключить его после нашей первой встречи или вообще изъяли", — рассказала Татьяна Зайцева.

Комментарий полиции

В пресс-службе полиции Кривого Рога Суспильному сообщили, что никаких вызовов на линию 102 в день, когда мужчину забрали из дома не поступало.

Что предшествовало

В воскресенье, 5 мая, в Кривом Роге в Саксаганском ТЦК скончался мужчина. Он проходил ВЛК и готовился на отправку в учебный центр, а смерть, по данным ТЦК, произошла "в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья". В Днепропетровском областном ТЦК и СП прокомментировали трагедию. Там заявили, что мужчина умер "в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья", сопровождавшегося признаками эпилептического приступа. Хотя мать мужчины рассказала, что ее сын никогда не жаловался на здоровье и никаких серьезных проблем, в частности эпилепсии, у него не было.

Позже прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти мужчины в Криворожском ТЦК. Сотрудников военкомата подозревают в превышении полномочий.

Ранее "Телеграф" уже писал, что в четверг, 9 мая, мать погибшего парня сообщала новые детали о смерти мужчины. Женщина приехала в морг, чтобы собственными глазами увидеть, нет ли на теле ее сына следов избиения. И оказалось, что не ошиблась. По словам родственников, у него была разбита губа, кровь на ребрах, а также обнаружили ушибы и синяки. Детальнее можно прочитать по ссылке.