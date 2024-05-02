Застрелив 7-річну дочку, дружину та себе? На Житомирщині знайшли мертвими військового з родиною (оновлено)

До поліції звернулися колеги глави сімейства, коли той перестав виходити на зв’язок

На Житомирщині виявили мертвими чоловіка, його дружину та їхню 7-річну доньку. Попередньо, батько вистрілив у свою дитину, потім у дружину, а потім наклав на себе руки.

Бездиханні тіла знайшли у їхньому власному будинку в селі Поліське. Про це у четвер, 2 травня, повідомили у поліції Житомирської області.

Як повідомляють джерела "Телеграфу", чоловік був військовим. Правоохоронці повідомляють, що чоловік мав заступити на добове чергування, але на службу не прийшов і на дзвінки не відповідав. Колеги вирішили його відвідати та прийшли до нього додому. Там вони побачили мертвою всю родину. Про трагедію було повідомлено у поліцію.

"На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління поліції області, слідчі, оперативники, криміналісти та судово-медичний експерт", — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що смерть 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка настала внаслідок вогнепального поранення. За однією з версій, чоловік застрелив дитину, дружину, а потім себе.

Зараз обставини цієї події встановлюються. За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. У поліції повідомили про призначення низки експертиз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі безногий безпритульний убив людину прямо посеред вулиці. Він ударив свою жертву кухонним ножем.