Жорстоке вбивство під Кривим Рогом: жінку тяжко побили табуретом і підрізали, а потім підпалили її будинок

Після ліквідації вогню в будинку було виявлене тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті

Під Кривим Рогом, де на початку травня чоловік позбавив життя рідну людину молотком, сталося нове вбивство: двоє чоловіків жорстоко вбили жінку, а щоб приховати сліди злочину, підпалили її будинок.

Деталі жахливого інциденту повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції.

"10 травня близько 16:30 до поліції надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на території Криворізького району. Після ліквідації вогню у домоволодінні було виявлене тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Для з’ясування обставин злочину на місце прибули поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького районного управління поліції", — говориться у повідомленні правоохоронців.

Поліцейським вдалося установити, що днем раніше у власниці будинку виник конфлікт з двома чоловіками віком 19 та 43-х років. Вони напали на жінку, завдали їй численні травми та ножове поранення. Потім заволоділи майном 65-річної потерпілої та втекли з місця злочину. Наступного дня нападники повернулися та підпалили її будинок.

Співробітники кримінальної поліції затримали зловмисників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж та фрагменти табурета.

11 травня чоловікам повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень умисного вбивства, скоєного з корисливих мотивів та з метою приховання злочину. Наразі вирішується питання про обрання нападникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося про жахливий випадок в столиці, де чоловік позбавив знайому життя, ударивши її 25 раз ножем.