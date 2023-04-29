Приревнував і розтрощив голову кувалдою: під Краматорськом зустріч знайомих завершилась трагедією (фото)

В якийсь момент підозрюваному здалося, що гість приділяє занадто багато уваги його дружині

У селищі Мирному, яке входить до Костянтинівсько-Краматорської агломерації, сталося вбивство людини, яке не має ніякого відношення до бойових дій.

Про сумний випадок розповіли у Донецькій обласній прокуратурі.

Згідно інформації правоохоронців, 24 квітня 2023 року мешканець Мирного на подвір'ї власного домоволодіння вживав спиртні напої на разом із дружиною і знайомим.

Під час застілля чоловіку здалось, що гість занадто багато уваги приділяє його дружині. Приревнувавши до нього жінку, сп’янілий господар влаштував сварку, а коли забракло слів – наніс гостю удар кулаком по голові. Потім приніс із сараю кувалду і вдарив нею потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці.

Побачивши, що гість не подає ознак життя, дружина ревнивця викликала швидку та правоохоронців.

"За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України)", — повідомили у правоохоронному відомстві.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося про вбивство, яке сталося у столичному регіоні: на випадкового перехожого напав місцевий житель, який завдав йому 18 ударів викруткою та ножем.