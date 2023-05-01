Згадав давню образу і завдав ножем 18 ударів у шию та обличчя: під Києвом жорстоко вбили чоловіка

Здійснивши злочин, ймовірний вбивця покинув понівечене тіло та втік

В Київській області, де днями чоловік визвав поліцію через сусіда, що голосного свердлив стіну, сталася більш серйозна подія: на одній з вулиць міста Фастів було виявлено закривавлене тіло чоловіка.

Про деталі інциденту розповіли у поліції області.

Правоохоронці оперативно розпочали пошук та встановили особу, причетну до вчинення вбивства. Ймовірним вбивцею виявився 43-річний чоловік, який наніс численні поранення ножем в область шиї та обличчя своєму опонентові на фоні давнього конфлікту. Здійснивши вбивство, фігурант покинув понівечене тіло та втік. Його жертва, 45-річний потерпілий, помер в реанімаційному відділенні лікарні.

За місцем проживання зловмисника правоохронці вилучили одяг кривдника, на якому залишися сліди скоєння злочину. Самого ж чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"За фактом умисного вбивства та за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру [ч. 1 ст. 115 ККУ]. Йому загрожує до 15 років за ґратами. У суді затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — говориться у повідомленні поліції.

Раніше повідомлялося про те, що на Львівщині жінка вбила молодшого на 8 років чоловіка.