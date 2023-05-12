Вбивця наздогнав у спальні: у Києві чоловік позбавив знайому життя, ударивши її 25 раз ножем

Перед смертю жінка встигла зателефонувати матері, просячи про допомогу

У Київській області, де нещодавно чоловік жорстоко вбив доньку і ледь не позбавив життя сина, сталося нове вбивство.

Про прикрий інцидент розповіли у Відділі комунікації поліції Києва.

Згідно інформації правоохоронців, до них напередодні зателефонувала жінка, яка повідомила, що з нею щойно зв'язалася донька з проханням про допомогу. Киянка розповіла матері, що знайомий зачинив її у квартирі та наносить ножові поранення.

За вказаною адресою відправилась слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, члени якої, прибувши на місце події, зламали двері та увійшли до оселі.

"У помешканні ми виявили тіло 47-річної киянки з численними колото-різаними ранами. Виявилось, що чоловік з власницею оселі вживали на кухні спиртні напої. Під час застілля киянин вирішив з’ясувати стосунки, у ході чого схопив ніж та вдарив ним жінку у груди. Потерпіла намагалась врятуватися та втекла до спальні, де нападник продовжив наносити їй удари ножем. Жінка встигла зателефонувати матері та попросити про допомогу. Під час попереднього огляду судово-медичний експерт виявив на тілі жінки більше 25 поранень. Після скоєного чоловік намагався здійснити самогубство та порізав собі шию", — говориться у повідомленні поліції.

Наразі фігурант знаходиться у лікарні. Криміналісти вилучили з квартири речові докази та ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж.

54-річному киянину повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’ятнадцяти років.

Раніше повідомлялося про те, що під Сумами чоловік зарубав знайомого під час суперечки.