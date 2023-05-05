"Образився" і вбив батьків друга: мешканцю Слов’янська повідомлено про підозру у подвійному вбивстві

Почувши звинувачення у крадіжці, чоловік вирішив "довести правоту" за допомогою ножа та сокири

У прифронтовому Слов'янську у ніч 2 травня 2023 року 41-річний місцевий мешканець вбив батьків свого померлого друга, яким іноді допомагав по господарству.

Про деталі трагічної події розповіли у Донецькій обласній прокуратурі.

Згідно з повідомленням правоохоронців, чоловік, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, влаштував з господарями сварку, а коли почув від них звинувачення у крадіжці — схопив кухонний ніж та наніс ним чисельні удари 60-річній жінці в область голови і тулубу. Потім вдарив її та 69-річного чоловіка кілька разів по голові сокирою.

Від отриманих поранень подружжя померло на місці.

Після цього підозрюваний зачинив будинок і попрямував додому. По дорозі викинув знаряддя злочину у кущі на узбіччі. Вдома переодягнувся, поклав закривавлені речі у пакет, а вранці пішов до поліцейського відділу, де зізнався у скоєнні особливо тяжкого злочину.

Наразі чоловіка, семиразово судимого за майнові злочини, незаконне зберігання наркотиків та спричинення тяжких тілесних ушкоджень, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Максимальне покарання за подвійне вбивство – довічне позбавлення волі.

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