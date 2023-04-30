Вдарила коханого в груди ножем: на Львівщині жінка вбила молодшого на 8 років чоловіка

За скоєний злочин жінку можуть позбавити волі на строк від семи до п'ятнадцяти років

На Львівщині суперечка між чоловіком та дружиною закінчилася смертю одного з них.

Про деталі конфлікту розповіли у Самбірському відділі поліції ГУНП у Львівській області.

"28 квітня, близько 17.20, до поліції надійшло повідомлення від медиків "швидкої" про те, що в приватному будинку одного з сіл Самбірського району виявлено тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції № 2 Самбірського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого, 59-річного власника будинку", — говориться у повідомленні правоохоронців.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до вбивства чоловіка причетна його дружина, 67-річна жителька цього ж села. Між подружжям виник конфлікт, в ході якого жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нанесла чоловікові ножем удар у грудну клітину. Від отриманих травм він помер на місці події.

Зловмисницю затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося про трагедію, яка сталася під Краматорськом: там чоловік через ревнощі вбив кувалдою знайомого.