Жестокое убийство под Кривым Рогом: женщину тяжело избили табуретом и подрезали, а затем подожгли ее дом

После ликвидации огня в доме было обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти

Под Кривым Рогом, где в начале мая мужчина лишил жизни родного человека молотком, произошло новое убийство: двое мужчин жестоко убили женщину, а чтобы скрыть следы преступления, подожгли ее дом.

Детали ужасающего инцидента сообщили в Криворожском районном управлении полиции.

"10 мая около 16:30 в полицию поступило сообщение о пожаре в частном доме на территории Криворожского района. После ликвидации огня в домовладении было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Для выяснения обстоятельств преступления на место прибыли полицейские отделения полиции №6 Криворожского районного управления полиции ", — говорится в сообщении правоохранителей.

Полицейским удалось установить, что днем ранее у владелицы дома возник конфликт с двумя мужчинами в возрасте 19 и 43-х лет. Они напали на женщину, нанесли ей многочисленные травмы и ножевое ранение. Затем завладели имуществом 65-летней потерпевшей и скрылись с места преступления. На следующий день нападавшие вернулись и подожгли ее дом.

Сотрудники криминальной полиции задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С места происшествия изъяли орудие преступления – кухонный нож и фрагменты табурета.

11 мая мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений умышленного убийства, совершенного по корыстным поводам и поджоге с целью сокрытия преступления. Решается вопрос об избрании нападающим меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось об ужасном случае в столице, где мужчина лишил знакомую жизнь, ударив ее 25 раз ножом.