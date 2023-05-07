Бив батька по голові молотком: в Кривому Розі чоловік позбавив життя рідну людин

Від отриманих ударів 46-річний чоловік помер на місці злочину

У Кривому Розі поліцейські затримали раніше судимого чоловіка за вбивство тата.

Злочин стався 1 травня в одній з квартир на території Покровського району міста, повідомили правоохоронці.

"Співробітники відділення поліції № 3 Криворізького РУП встановили обставини злочину та особу нападника. Ним виявився раніше судимий 24-річний син потерпілого. Підозрюваний завдав 46-річному чоловікові удари молотком по голові. Від отриманих травм потерпілий помер на місці", — говориться у повідомленні поліції.

Ймовірного вбивцю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучили знаряддя злочину — молоток.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося про сумні події під Краматорськом, де також був задіяний важкий предмет: чоловік приревнував дружину до свого знайомого і розтрощив йому голову важкою кувалдою.