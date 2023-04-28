Вбивство на мосту: під Києвом чоловік напав на перехожого, завдавши йому 18 ударів викруткою та ножем
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До скоєння злочину засуджений завдав 15 ударів викруткою ще одній особі
На Київщині суд присяжних визнав винним чоловіка, який вбив перехожого, завдавши йому 18 ударів ножем та викруткою.
Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.
"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури чоловіку винесено вирок за умисне вбивство з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд присяжних засудив його до довічного позбавлення волі. Також суд зобов’язав сплатити потерпілій стороні мільйон гривень моральної шкоди", — говориться у повідомленні установи.
Прокурори в суді довели, що в липні 2021 року чоловік безпідставно напав на перехожого на автомобільному мосту через річку Рось у Білій Церкві. Засуджений завдав потерпілому щонайменше 18 ударів ножем та викруткою в різні частини тіла та зник з місця злочину. Від отриманих колото-різаних ран чоловік помер у медичному закладі.
Вказаний злочин засуджений вчинив, будучи обвинуваченим у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень у вигляді 15 ударів викруткою ще одній особі.
Свою вину у вчиненні інкримінованого злочину він не визнав.
На підставі наданих прокурором неспростовних доказів, суд присяжних визнав мешканця Київщини винним у скоєному злочині.
До набрання вироком законної сили він перебуватиме у слідчому ізоляторі.
Раніше повідомлялося про те, що під Полтавою чоловік вбив матір і жорстоко побив батька.