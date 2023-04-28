Вбивство на мосту: під Києвом чоловік напав на перехожого, завдавши йому 18 ударів викруткою та ножем

До скоєння злочину засуджений завдав 15 ударів викруткою ще одній особі

На Київщині суд присяжних визнав винним чоловіка, який вбив перехожого, завдавши йому 18 ударів ножем та викруткою.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури чоловіку винесено вирок за умисне вбивство з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд присяжних засудив його до довічного позбавлення волі. Також суд зобов’язав сплатити потерпілій стороні мільйон гривень моральної шкоди", — говориться у повідомленні установи.

Прокурори в суді довели, що в липні 2021 року чоловік безпідставно напав на перехожого на автомобільному мосту через річку Рось у Білій Церкві. Засуджений завдав потерпілому щонайменше 18 ударів ножем та викруткою в різні частини тіла та зник з місця злочину. Від отриманих колото-різаних ран чоловік помер у медичному закладі.

Вказаний злочин засуджений вчинив, будучи обвинуваченим у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень у вигляді 15 ударів викруткою ще одній особі.

Свою вину у вчиненні інкримінованого злочину він не визнав.

На підставі наданих прокурором неспростовних доказів, суд присяжних визнав мешканця Київщини винним у скоєному злочині.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Раніше повідомлялося про те, що під Полтавою чоловік вбив матір і жорстоко побив батька.