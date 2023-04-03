Намагався переконати суд, що убита любила насилля під час сексу: під Полтавою чоловік задушив дружину лосинами

Перед вбивством обвинувачений декілька раз ґвалтував жінку

В Полтавській області, де раніше молодик ударив сокирою та задушив рідну матір, суд нещодавно розглянув справу, в якій також йшлося про вбивство через удушення.

Деякі деталі інциденту розповіли в обласній прокуратурі.

"За публічного обвинувачення Миргородської окружної прокуратури 29-річного місцевого жителя визнано винним у кількох фактах зґвалтувань подружжя, що спричинили тяжкі наслідки, та умисному вбивстві, вчиненому з метою приховування цих кримінальних правопорушень, поєднаному зі зґвалтуванням (ч. ч. 2, 5 ст. 152, п. п. 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України). Особі призначено найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі", — говориться у повідомленні правоохоронців.

В той же час місцеві ЗМІ наводять більше подробиць жахливого інциденту, посилаючись на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Згідно інформації в ньому, 23 березня Шишацький райсуд Полтавщини виніс вирок 29-річному Олексію Белоусову, який через ревнощі ґвалтував свою дружину та вбив її.

З матеріалів справи відомо, що після того, як у червні 2021-го року чоловік поїхав на заробітки в Кривий Ріг, у подружжя почали погіршуватися стосунки. З Єдиного державного реєстру відомо, що під час сварки дружина повідомила Белоусову, що йде від нього, бо має інші стосунки. Чоловік сильно розлютився та вирішив помститися дружині.

Під приводом спроби примирення він заманив жінку до лісу, де напав на неї та зґвалтував. Потім подібне повторилося ще раз.

Коли жінка написала заяву до поліції про обидва випадки зґвалтування, до Белоусова звернулися правоохоронці за поясненнями, але він все заперечував. Пізніше чоловік почав переховуватися у родичів та знайомих.

Крім того, Белоусов, за версією слідства, вирішив ще раз поговорити з дружиною, щоб та забрала заяву, вирішивши, що у випадку відмови жінки він її вб’є – щоб ніхто не міг підтвердити звинувачення.

На місці злочину

Так, 24 липня того ж року потерпіла була в гостях у кумів та поверталася пізно ввечері додому. Белоусов її перестрів і почав вимагати, щоб вона забрала заяву, але жінка відмовлялася. Тоді він її вдарив, відтягнув у покинутий садок, душив та зґвалтував.

Після цього чоловік зав’язав на горлі жінки її ж лосини, запхавши один кінець у рота. Після скоєного Белоусов побачив, що жінка не подає ознак життя та втік з місця злочину.

В суді підозрюваний свою провину визнав частково. Він заперечував перші два зґвалтування, а про вбивство пояснив, що скоїв його ненавмисно. Розповів, що дружина нібито любила, коли під час сексу її придушували, і того дня він, певно, не розрахував сили і вбив її.

Проте суд критично поставився до показів обвинуваченого та визнав його винним у зґвалтуванні та вбивстві (ч. ч. 2, 5 ст. 152, п. п. 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України) і призначив чоловіку довічне позбавлення волі та зобов’язав відшкодувати по 500 тисяч грн моральної компенсації матері загиблої та двом дітям. Крім того, засуджений має відшкодувати 15622 грн матеріальної шкоди та процесуальних витрат.

Також Белоусов має відшкодувати витрати на користь держави 61573 грн на проведення експертиз.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.

Раніше повідомлялося про вбивство в Черкасах, де поліцейський задушив дружину, накинувши їх петлю на шию.