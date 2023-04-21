Убил и спрятал тело в подвале: под Ровно мужчина из-за ревности лишил жизни 21-летнюю девушку

Во время ссоры обвиняемый ударил бывшим ножом в спину, а также нанес многочисленные удары тупыми предметами.

В Ровенской области суд рассматривал дело об убийстве из-за ревности и назначил 10 лет тюрьмы 29-летнему жителю Здолбунова, который убил бывшую девушку и спрятал ее тело в подвале.

Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Сначала злоумышленник отказывался давать показания, но уже в суде отчасти признал вину и заверил, что убивать девушку не хотел. Однако суд на основе улик признал его виновным в умышленном убийстве.

Преступление мужчина совершил в декабре 2020 года. Тогда он поссорился с бывшей девушкой по причине ревности. Во время ссоры обвиняемый ударил ее ножом в спину, а также нанес многочисленные удары тупыми предметами по голове, туловищу и конечностям.

От травм 21-летняя потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник завернул тело в ковер и спрятал его в подвале, где его 6 января 2021 года нашли правоохранители.

Мужчина пытался спрятать все следы преступления и скрывался от следствия сам, но через несколько дней его задержали в одной из многоэтажек Здолбунова. На этапе досудебного расследования он никаких показаний не давал, а уже в суде отчасти признал свою вину. Убеждал, что убивать девушку не хотел и искренне раскаивается.

О приговоре суда по этому делу стало известно в четверг, 20 апреля, после уведомления пресс-службы прокуратуры Ровенской области.

"Прокурорами Ровенской областной прокуратуры в суде доказана вина жителя города Здолбунов, которого обвиняли в умышленном убийстве бывшей девушки (ч. 1 ст.115 УК Украины). [Суд] назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет", — говорится в сообщении.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей, стороны могут обжаловать решение в апелляционном суде.

Ранее сообщалось о другом ужасном случае, который произошел на Ровенщине: молодой человек забил до смерти молотком 17-летнюю девушку.