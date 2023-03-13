Перетворився з "Ромео" на "Отелло": на Львівщині молодий чоловік убив через ревнощі старшу на 16 років кохану

В ході суперечки молодик завдав жінці понад 100 ударів по голові та тілу

На Львівщині суд виніс вирок у справі, яка стала ще одним доказом того, що ревнощі та алкоголь несумісні з подружнім життям і часто стають причиною трагедій.

Про прикрий інцидент розповіли у Львівській обласній прокуратурі.

"За публічного обвинувачення прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури 27-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі", — говориться в повідомленні держустанови.

На місці вбивства

Прокурори в суді довели, що у серпні минулого року в одному із сіл Львівського району засуджений проживав зі своєю 43-річною співмешканкою. Вони часто розпивали алкогольні напої.

Під час чергового застілля між співмешканцями виникла словесна перепалка на ґрунті ревнощів. В ході суперечки, чоловік почав бити кулаками потерпілу завдавши понад 100 ударів по її голові та тілу. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Раніше повідомлялося про ще один приклад того, як алкоголь руйнує можливість людей приймати адекватні рішення: в Житомирській області 50-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жорстоко вбив власну 5-річну дитину і спалив її тіло у печі.