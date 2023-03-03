Жорстоке вбивство під Рівне: до смерті молотком забили 17-річну дівчину

Вбивця визнає свою провину, але не може пояснити мотивів злочину

На Рівненщині, де в грудні батько зарубав рідного сина, днями обласною прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт щодо 21-річного жителя міста Обарова, якому інкримінують умисне вбивство неповнолітньої дівчини.

Про це повідомляється у Telegram-каналі відомства.

"Слідством встановлено, що ввечері 7 листопада минулого року 21-річний юнак, перебуваючи у себе вдома, кілька разів ударив молотком по голові свою подругу, 17-річну мешканку села Руда Красна", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що від отриманих травм потерпіла померла на місці події, а зловмисник витяг її тіло на вулицю, повідомив по телефону родичам про скоєне і втік з місця злочину.

На місці злочину

Про вбивство правоохоронцям повідомив батько молодої людини.

Зловмисника було затримано того ж вечора. Наразі він перебуває під вартою. Свою провину обвинувачений визнає, але мотивів вчинку пояснити не може.

Раніше повідомлялося про те, що на Хмельниччині засудили чоловіка, який позбавив життя одного зі своїх синів і завдав смертельної травми іншому.