Накинув на шию петлю і потягнув 4 рази: у Черкасах поліцейського звинувачують у вбивстві дружини

Також правоохоронцю "світить" кілька років за незаконне зберігання зброї

У Черкаській області, яка ещодавно була обстріляна ворогом, стався інцидент, пов’язаний зі смертю людини, але не маючий ніякого відношення до бойових дій.

Зокрема, обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо дізнавача обласного відділу Нацполіції, якого підозрюють у вбивстві власної дружини, а також у незаконному зберіганні зброї.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Черкаської обласної прокуратури.

За даними слідства, під час суперечки між чоловіком і дружиною відбулася сутичка, під час якої правоохоронець обома руками накинув на шию жінки петлю і не менше чотирьох разів потягнув вірьовку на себе. Внаслідок його дій жінка померла.

Крім того, поліцейського звинувачують у тому, що він без дозволу придбав та зберігав у власному автомобілі боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї.

Якщо вина співробітника правоохоронних органів буде доведена, то за статтею про вбивство йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років, а за статтею за зберігання зброї — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше "Телеграф" писав, що у Хмельницькій області пасинок убив вітчима, а в Тернопільській – вітчим зарізав сина своєї громадянської дружини.