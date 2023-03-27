Катував праскою, а потім задушив: під Тернополем чоловік через ревнощі вбив дружину

На суді вбивця стверджував, що дружину вбили в іншому місці, а тіло підкинули йому в хату

В Тернопільській області, де раніше чоловік ґвалтував рідну матір, днями колегія суддів апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу обвинуваченого Василя С. на вирок Збаразького районного суду від 1 грудня 2022 року.

Про це повідомляється на сайті установи.

Справа в тому, що судом першої інстанції було встановлено, що 26 квітня 2021 року між вказаним чоловіком та його дружною виник побутовий під час якого обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з мотивів ревнощів вирішив заподіяти смерть дружині Ользі С.

Реалізуючи свій злочинний намір, Василь С. наніс їй чисельні удари кулаками по голові та тілу, спричинивши потерпілій легкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження. Після цього чоловік, подолавши опір дружини, став розпеченою праскою припікати жінці відкриті ділянки тіла, обличчя та шиї, спричинивши термічні опіки ІІ-ІІІ ступенів загальною площею 15%. Потім він закрив дружині ніс і рот, від чого вона померла.

Вироком Збаразького районного суду від 1 грудня 2022 року 55-річного Василя С. визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіянні смерті іншій людині) та призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі.

Не погодившись із судовим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу, в якій просив вирок суду скасувати та закрити кримінальне провадження у зв’язку з недоведеністю його вини. Стверджував, що судом допущено неповноту судового розгляду та належним чином не перевірено його версію події, а саме, що дружину вбили в іншому місці, а тіло підкинули додому. За його словами, факт їхнього спільного проживання не підтверджував скоєння злочину саме ним.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, детально перевіривши матеріали кримінального провадження та проаналізувавши доводи апеляційних скарг, прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення, і підстав для його скасування немає.

Хоча обвинувачений своєї вини не визнав, його винуватість підтверджено показами сина, дочки та сусідів, котрі розповіли про постійні конфлікти між подружжям і зловживання ними спиртним. Під дією алкоголю Василь С. неодноразово бив дружину та дітей, погрожував Ользі С. вбити або зарізати її, а одного разу ганявся за нею з праскою. Увечері перед вбивством син, який жив неподалік, чув, як батько кричав до матері: "Йди до хати, бо я тебе заб’ю".

Погодилась колегія суддів і з визначеними Василеві С. видом і мірою покарання. Так, місцевим судом правильно враховано, що обвинувачений вчинив особливо тяжкий злочин (за кваліфікацією ст. 12 КК України), але раніше він не був судимим, і скарги за місцем проживання відсутні. Призначене обвинуваченому покарання було необхідними та достатніми для його виправлення й попередження вчинення нових злочинів.

З огляду на наведене, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу обвинуваченого Василя С. залишила без задоволення, а вирок Збаразького районного суду від 1 грудня 2022 року – без змін.

Раніше повідомлялося про іншу моторошну подію, яка трапилася у Хмельницькому: чоловік вбив дружину, сховав тіло у мішок і тиждень тримав його дома.